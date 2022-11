Lobotka, il Real Madrid e le ambizioni dei Top

La misura del successo di una azienda è data non solo dal fatturato e dalla richiesta di mercato ma anche da quanto i tuoi Managers sono ambiti e richiesti.

Il Napoli ha tutti sul mercato. Managers, operai specializzati, operatori e uomini di collegamento.

Le aziende non dormono mai, così come i titoli di borsa, gli uomini sono sottoposti alle regole del mercato.

Bello e brutto del settore privato, dei suoi rischi ma anche dei suoi privilegi.

Sul mercato sono i calciatori, è Giuntoli, è lo stesso Napoli.

È una questione di cifre, non facciamoci ingannare dal fattore sentimento.

Quantomeno accettiamo che ogni interprete del mondo show business segue la stella cometa dell’ambizione. Cosa saggia ed umana. I soldi hanno enorme importanza, l’ambizione ancor di più.

Siamo tutti pronti a partire, guai ci si sedesse senza mordente.

A questo proposito è news degli ultimi giorni di “mercato”, la notizia che il Real Madrid di Ancelotti, abbia trovato in Lobotka, l’erede di quel fenomeno tedesco di Tony Kross. Servirebbero circa 60 milioni, avendo Stanislav prolungato col Napoli fino al 2027 ma come abbiamo imparato a guardare con i top passati per Napoli, chi ambisce a palcoscenici europei, bussa alla porta di De Laurentiis.

Come si fa a dire no al Real? Al Chelsea? Al Bayern?

Onestamente non si può e non si deve.

Se una azienda trattenesse “a forza” un suo dipendente avrebbe due aspetti negativi non uno solo.

Un deficit per le proprie casse ed un deficit prestazionale del dipendente. Si tratta di uomini non certo macchine.

Detto onestamente, moltissimo del futuro del Napoli dipende da questa stagione. Giugno può essere il mese del caput mundi o di una nuova stagione di riflessione.

Giuntoli, Spalletti, i calciatori, lo stesso presidente, tutti alla finestra.

