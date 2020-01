Lobotka al Napoli, l’indizio social: il centrocampista segue il club su Instagram

Stan Lobotka “scoperto”su instagram che seguiva le vicende azzurre…se ne scrive in questo articolo pubblicato su La Repubblica .it Stan Lobotka è il primo obiettivo del Napoli per rinforzare il centrocampo. Lo slovacco è vicino alla maglia azzurra e i prossimi giorni saranno decisivi per chiudere la trattativa, già impostata la scorsa settimana con il blitz del Napoli a Madrid. Il 25enne slovacco, intanto, ha svelato la sua preferenza con un indizio sui ‘social’.lo

Lobotka ha cominciato a seguire il Napoli su instagram. Tra i ‘preferiti’ del giocatore c’è anche Carlo Ancelotti, esonerato da De Laurentiis e adesso sostituito da Gattuso che ha dato il via libera all’acquisto di Lobotka