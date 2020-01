Lobotka al Napoli: indizio social e tribuna con il Celta Vigo

sembra che si stia materializzando l’arrivo di Lobotka al Napoli?E qwuanto si legge in questo articolo pubblicato da il Corriere dello Sport.it Lobotka, il Napoli e il Celta Vigo. L’intreccio di mercato coinvolge tutti i protagonisti, la trattativa potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. E intanto arriva un indizio dai social…Per cominciare: Lobotka è stato convocato per la sfida contro l’Osasuna, ma il suo nome non è presente né tra i titolari né in panchina. È inevitabile che nei pensieri del centrocampista continui ad esserci il Napoli. Un nuovo indizio del feeling continuo spunta sui social: il club azzurro pubblica il post su Instagram della conferenza stampa di Gattuso e Lobotka mette il like alle parole sotto la foto (“Ho un obiettivo: riportare l’entusiasmo al San Paolo”). Nulla di clamoroso, certo, ma evidentemente l’interesse dello slovacco per i colori azzurri invade anche il web e fa impazzire i tifosi partenopei che lo aspettano.