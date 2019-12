Lobotka al Napoli, ci siamo: incontro con il Celta Vigo

Lobotka…ad un passo dal Vesuvio!E quanto si scrive in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Stanislav Lobotka s’è presentato ieri al centro sportivo del Celta Vigo per la ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia con la cresta alla Hamsik. Un segnale? Romanticamente parlando potrebbe, perché no, fatto sta che a Vigo sta montando una certa polemica proprio per la sua voglia di Napoli. Ovvero: il giocatore spinge per il trasferimento in Italia, ha detto sì e non vede l’ora di seguire le orme di Marek (appunto), ma i media spagnoli stanno puntando più che altro sulle manovre dei suoi manager definite, “sistematiche”, a ogni sessione di mercato. La notizia, insomma, emerge chiaramente: Stani vuole cambiare aria, a maggior ragione in un periodo di enorme difficoltà dei galiziani, terzultimi in Liga, e preferisce il Napoli nonostante un certo interessamento del Milan e, a quanto pare, anche del West Ham che ha appena cambiato allenatore e ha bisogno di rilanciarsi. Non resta che affondare il colpo. Dopo aver limato il prezzo.Lobotka ha voglia di cambiare vita. E soprattutto squadra: in quest’ottica, il Napoli sarebbe la scelta più opportuna. La migliore possibile per lui, slovacco cresciuto nel mito di Hamsik e già nel mirino del club azzurro da tempo: sa di godere di una certa stima e sa anche che in questo club avrebbe la possibilità di giocare partite di un certo tipo, con avversari di un certo tipo e altrettante ambizioni, sia in campionato sia in Europa. Tra l’altro, migliore a dire poco sarebbe anche lo scatto sotto il profilo dell’ingaggio: dai circa 700mila euro attuali a oltre il doppio, per cinque anni. Niente male per un calciatore di 25 anni che aspira al salto di qualità. Il problema, però, è che con il Celta non è stato ancora trovato un accordo: considerando che nel suo contratto è inserita una clausola rescissoria da cinquanta milioni, il club spagnolo è partito da una richiesta di trenta milioni, ma il Napoli ha tutta l’intenzione di limare un bel po’. Venti o poco più, sommando un prestito oneroso e il riscatto obbligatorio. Si lavora. Di corsa: l’intenzione è chiudere quanto prima. Nelle prossime ore è prevista una nuova riunione tra il club azzurro e la società spagnola.