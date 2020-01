Lobotka al Napoli, altro indizio social: guarda la partita contro l’Inter in tv

Lobotka vede il Napoli in tv…acquisto vicino?Se ne scrive in qeusto articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it “Fratello, già lo sai“. Firmato Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco in forza al Celta Vigo e molto vicino al trasferimento al Napoli, e rivolto a Milan Skriniar, connazionale dell’Inter. È la storia Instagram pubblicata dal calciatore che tanto piace a Cristiano Giuntoli, che immortala anche il televisore sintonizzato sull’incontro del San Paolo, dimostrando quindi di seguire con particolare interesse le vicissitudini di quello che con tutto probabilità sarà il suo nuovo club. I ragazzi di Gattuso, nel frattempo, sono crollati contro i nerazzurri guidati da Antonio Conte sotto i colpi di Lukaku e Lautaro Martinez (inutile il provvisorio 1-2 di Milik).