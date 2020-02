Lo strano match che sa di derby. Fiorello: “Lukaku, scusami…”. E Sinner: “Ibra, pensaci tu!”

Lo showman,interista doc,e il tennista, cuore rossonero, si sono affrontati a Bordighera. Fiore: “Domenica può succedere di tutto, ma quest’anno sono felice”. Jannik: “Nerazzurri favoriti, dovrebbero farci qualche regalo…”Se ne racconta in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Quando uno degli spettatori dell’insolita partita a tennis tra Fiorello e Sinner di un incredibile giovedì a Bordighera ricorda allo showman, fiero e storico tifoso interista, che dall’altra parte della rete ci sarà un avversario milanista, lui finge di buttare a terra la racchetta rifiutandosi di giocare: “Jannik, davvero tieni al Milan? Perché non me l’avete detto subito?”.Insomma, a mettere pepe sul primo incrocio tra Fiore e la più brillante promessa del nostro tennis, benedetto da Riccardo Piatti, deus ex machina del Centro che porta il suo nome, ci si è messa pure la rivalità calcistica. L’approccio al derby di domenica sera, tuttavia, parte da premesse e stati d’animo ben differenti: la squadra di Conte è in lotta per lo scudetto e ha accorciato di molto le distanze tecniche dalla Juventus, mentre il Milan di Pioli, seppur in ripresa, è ancora inchiodato a una stagione con troppi chiaroscuri. Fiorello però non si fida: “Nel derby non puoi mai fare un pronostico, sarà una partita difficile, perché entrano in campo tanti fattori: il tifo, le bandiere, la rivalità. Può succedere di tutto. Però non nego che quest’anno l’Inter mi stia rendendo felice e soprattutto devo le mie scuse a un nostro giocatore. Quando è arrivato Lukaku, infatti, io avevo storto il naso, non mi sembrava ‘sto granché. Ebbene, mi ha fatto ricredere, recito il mea culpa”. Rispetto all’andata gli avversari però potranno opporre un altro monumento, Ibrahimovic. Zlatan è la consolazione di Sinner: “Lo ammetto, fin qui il Milan mi ha deluso e nel derby vedo l’Inter favorita. Però Ibra è un giocatore che può cambiare una partita, speriamo sparigli le carte. Però sono convinto che la sfida potrà mettersi bene per noi solo se l’Inter ci farà qualche regalo”. Dall’Olanda, dove da lunedì sarà impegnato nel torneo di Rotterdam, attenderà i doni speranzoso.