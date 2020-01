“Lo spogliatoio della Juve è stufo di Sarri e rivuole Allegri”

Dichiarazione shock di Enrico Fedele: “I bianconeri sono primi soltanto per merito dei loro fuoriclasse”Notizia pubblicata in questo articolo de il Corriere dello Sport.it Dichiarazioni shock da parte di Enrico Fedele, ex agente dei fratelli Cannavaro e responsabile dell’area tecnica del Parma una ventina d’anni fa: “I calciatori della Juventus si sono stancati di Sarri, vogliono il ritorno di Massimiliano Allegri. Questa è la verità – le parole di Fedele a Canale 21, nel programma ‘Il bello del calcio’ – ecco perché il Napoli ha avuto una vita facile contro i bianconeri. Se la Vecchia Signora è prima è merito solo dei fuoriclasse che ha all’interno del suo organico“.