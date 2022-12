Lo scudetto si vince Insieme. Serve Unità

Chi segue la modalità dei miei articoli, conosce il pensiero olistico che provo a spiegare. Olistico nel senso di 360 gradi.

Lo SCUDETTO si vince Insieme. Uniti. Lo scudetto non è una operazione soltanto sportiva. È un percorso sportivo, sociale e politico.

Non basta una buona squadra, non basta una azienda attrezzata, non basta uno stadio ed una gran tifoseria. Con la Storia del passato non si vince. Serve a poco un museo se non si ha una storia ed un tessuto sociale che lo alimenta.

Mi riferisco in maniera più chiara allo “scontro” aziendale – istituzionale di questi ultimi giorni.

In sintesi la De Laurentiis company invia un regalo all’amministrazione pubblica e qualcuno lo rifiuta per una questione di Opportunità.

La SSC Napoli regala ai “politici” una maglietta personalizzata con tanto di numero e logo e Qualcuno si sente preso quasi in giro. Questione di opportunità, mi pare di capire.

Gaetano Simeone.

Consigliere regionale, devo dire con grande rispetto ed educazione del gesto e dell’occasione, preferisce restituire il regalo. Motivo, la richiesta di ripianare i debiti della SSC Napoli, prima di festeggiare.

Prima i debiti poi i regali.

Prima ci si siede e si ripiana la situazione debitoria poi si riparte più amici di prima.

I più avranno visto il video in cui Simeone, “rifiuta” il pacco e va avanti in perfetto stile show tv. Non molti avranno fatto caso alle foto che sono alle spalle di Simeone. Oltre a quella iconica di Gesù Cristo, ci sono papa Francesco,il presidente Mattarella ed un certo Enrico Berlinguer.

Enrico Berlinguer, la Questione morale.

Lo scudetto si vince uniti. Non c’è azienda che tenga. Non c’è tifoseria che possa vincere da sola. Lo scudetto è cosa olistica. Globale.

Le istituzioni servono. Spingono e proteggono la città. Le aziende di città. Nessuno si salva e nessuno vince da solo.

