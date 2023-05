Lo Scudetto delle Donne

Che domenica. Che stadio. E che Città e gente meravigliosa.

3 generazioni a tenersi la mano. Bambini sulle spalle dei Padri, visi colorati, trombette in ogni angolo e soprattutto tante, tante Donne. Cercavo un Qualcosa che “dicesse” la vera novità di questo Scudetto 5.0

Ho cercato di annotare similitudini e differenze. Anima e colore sono gli stessi. Le bandiere pure, i colori intramontabili, i cori, i fumogeni ed i pianti, uniscono i tempi.

Le lacrime dell’ingegner Ferlaino sono un mosaico dolce.

C’è un filo conduttore tra il 1987 ed il 2023 ma ancor più c’è una Dolcissima “nuova” caratteristica. Le Donne. Le Ragazze della città. Madri e mogli. Il Napoli 5.0 non è maschile, è universale e trasversale. In curva, fuori dallo stadio, per le vie della città, tante, tante Ragazze. Il pallone non è più cosa dei maschi, è cosa di tutti. Di Tutte mi verrebbe da dire. Appartenenza ad una Città ed ad una Società.

La maglietta del nuovo Napoli, indossata da tantissimi bambini ed innumerevoli bambine. La parte più dolce e garbata di questa vittoria. Vince il Napoli, vince De Laurentiis, Spalletti, tutta la Squadra, i 50 mila del Maradona, vincono più di tutti, le migliaia di Donne che hanno accompagnato questi 30 anni. Bambine nate quando Maradona era già un ricordo, cresciute con Lavezzi ed Higuain ed ora colorate con Kvaratskhelia ed Osimhen.

Napoli – Fiorentina, Osimhen al 74′ su calcio di rigore.

Il resto è la Vittoria di una Città nuova e gentile.

Il Napoli 5.0, il Napoli delle Donne Napoletane.

