Lo sceriffo ha perso la sfida all’O.K Corral

Di Vincenzo Famiglietti

I dati suonano come una condanna. Non c’è bisogno di perdersi in inutili diatribe politiche. La Campania è oggi la seconda o terza regione d’Italia come numeri di contagiati da Covid 19. Ed i suoi ospedali sono quasi al collasso. Perché i posti letti riservati all’emergenza pandemia si stanno esaurendo e si lavora frettolosamente alle riconversioni. Se si dovesse continuare con questa drammatica crescita esponenziale di pazienti infetti, il sistema sanitario regionale (così decantato con atteggiamenti clownistico del presidente nei mesi primaverili, ndr) esploderebbe con conseguenze facili da immaginare.

I numeri sono inappellabili, quindi. E non possono essere nascosti.

De Luca ci ha provato fino al 20 settembre, giorno delle elezioni. Ma poi dal 22, è stato smascherato il tentativo di l’insabbiamento messo in atto dal cinico politico. Come è possibile che a metà settembre la situazione Covid in Campania pareva fosse sotto controllo e dopo una settimana è accaduto il patatrac? Insabbiamento, certo.

La gestione Covid del presidente regionale Vincenzo De Luca sta perdendo a suon di batoste, la sua battaglia contro il virus. Dopo l’exploit iniziale, quando tanto ci si affannava da Santa Lucia a far credere al mondo intero che la nostra regione avesse trovato una strategia vincente per sconfiggere il nuovo male del secolo, ora si fa i conti con una realtà del tutto capovolta.

“Il modello Campania”. Così, lo definiva lo Sceriffo impettito come l’ammiraglio Nelson a Trafalgar, nel corso delle sue ricorrenti comparsate nei salotti di televisioni accomodanti e benevole verso il potere. Ebbene questo esempio è stato sbaragliato da un nemico subdolo ed invisibile. Ma anche da una gestione dell’emergenza non così efficace come appariva nei primi mesi.

Innanzitutto, i nosocomi campani fanno i conti, da anni, con una carenza cronica di posti letto, soprattutto nelle terapie intensive. Già in tempi normali si assistevano a scene da terzo mondo con barelle sparse dappertutto. E non tanto per colpa degli operatori sanitari, prime vittime della scelleratezza del palazzo. De Luca governa la regione da cinque anni. E in un quinquennio poco o nulla ha fatto per aumentare la capienza degli ospedali. Ed oggi trema, il governatore. Perché consapevole che il sistema da lui stesso edificato non potrà mai reggere la tragica pandemia.

Ecco perché è in prima fila sul banco dei severi. Fa la corsa a chiudere tutto e a sbandierare divieti prima ancora che il governo Conte apra bocca. Santa Lucia ha una fretta inaudita. De Luca sa benissimo che il suo modello è già stato sconfitto. E a breve correrà il rischio di trovarsi imputato eccellente nel tribunale dei cittadini.