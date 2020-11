L’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale” di Napoli raccoglie l’appello di Martina Luoni.

L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” di Napoli raccoglie l’appello di Martina Luoni.

Io parlo per me, eppure credo di dar voce a tanti: ci vengono annullati gli interventi, la situazione è grave, ma non possiamo far spegnere la sanità per il Covid». E l’Istituto Nazionale per i tumori fondazione Pascale di Napoli,

raccoglie l’appello lanciato da Martina Luoni, 26 anni, di Milano, malata di cancro, nel giorno in cui le arriva la notizia che il suo intervento è stato annullato perché la sanità lombarda, causa Covid, non può più curarla.

Un sos che viene raccolto dalle tv e da alcuni giornali on line e che non sfugge al direttore generale del Pascale di Napoli, Attilio Bianchi, che legge il grido accorato di Martina, da tre anni affetta da tumore al colon, si consulta con il management e con gli oncologi dell’Ente e decide che, Martina può venire a curarsi a Napoli. Per comunicare con la giovane usa lo stesso mezzo che ha usato lei: la pagina Istagram del Pascale.

.

Il Pascale è pronto ad accogliere questa paziente.

Si apre forse una speranza per questa ragazza che tre anni fa scopre di avere un tumore al colon con metastasi al fegato. Seguono cure e operazioni, poi la svolta: la malattia è scomparsa. Ma è solo una tregua. Il tumore ritorna nel 2019. Martina passa da un ospedale all’altro. Poi per lei le cure si fermano con l’emergenza Covid.

L’ultimo intervento salta e non si sa quando potrà effettuarlo.

La sanità campana, anche durante l’emergenza Covid, non ha mai fermato gli interventi oncologici.