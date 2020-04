Liste d’attesa bypassate, medico arrestato a Salerno

I carabinieri del Nas di Salerno hanno eseguito due misure cautelari nei confronti F.A.S., professore ordinario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Salerno e dirigente medico dell’Azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, in servizio all’ospedale Fucito di Mercato San Severino, e di F.D., coordinatrice infermieristica e dipendente dell’Azienda ospedaliera. I due, posti agli arresti domiciliari, devono rispondere, nelle loro qualità di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, dei reati di peculato, falso e abuso d’ufficio in concorso. Dalle indagini, coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore ed eseguite dai militari del Nas di Salerno, è emerso che il professore dell’Università di Salerno si è ripetutamente appropriato di strumentazione di proprietà dell’ateneo, utilizzata per eseguire visite specialistiche in regime privatistico e attività professionale intramuraria. Inoltre, avrebbe programmato le visite ai pazienti mediante contatto diretto, evitando così agli stessi di effettuare le prenotazioni al Cup, riscuotendo i compensi senza versare al’ente di appartenenza la quota spettante.F.D., coordinatrice infermieristica dell’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino, autorizzata a gestire l’accesso alle prenotazioni dei pazienti da sottoporre a visita o a intervento chirurgico, avrebbe stravolto la lista d’attesa favorendo amici e altri pazienti, consentendo loro di essere visitati prima di quanto previsto dal sistema di prenotazione. fonte Il Roma