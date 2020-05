L’Inter ha deciso: vuole Mertens per l’attacco

L’arrivo dell’attaccante regalerà a Conte un formidabile tandem offensivo con Lukaku che ha già dimostrato di poter essere devastante in Nazionale con 70 gol.Gol in salsa belga, è tutto apparecchiato. Lukaku più Mertens, l’Inter lavora per consegnare l’attacco a chi come loro ha un’intesa perfezionata da anni in nazionale. Insieme hanno segnato 70 reti quando si sono ritrovati nel Belgio: un connubio che può riproporsi con in nerazzurro e avere effetti devastanti. L’Inter deve guardarsi da estremi tentativi di Napoli – che potrebbe tornare alla carica per un rinnovo – e Chelsea, ma si è molto portata avanti per Mertens. Ci sono dettagli da sistemare con l’entourage dell’attaccante, per convolare a nozze. L’Inter è in netto vantaggio, chiaro che con Lukaku in squadra avrebbe argomenti convincenti.Uno stimolo in più per scegliere Milano, Dries – in scadenza di contratto – ce l’ha proprio pensando al suo compagno di nazionale. Un vero assist, se si tratta di cogliere al volo l’ultimo importante contratto della carriera. A 33 anni, in ogni caso, l’Inter è un bel prendere. Anche per inseguire un trofeo che gli manca dal 2014. Con Lukaku, Mertens condivide un percorso che da qualche anno ha reso il Belgio – sempre al comando del Ranking Fifa – una grande a livello mondiale. Il terzo posto nell’ultimo mondiale russo è lì a dimostrarlo. Ambizione da trasferire anche all’Inter il prossimo anno, con un pesante carico di gol al seguito. Lukaku e Mertens si ritroveranno due volte da avversari – c’è una semifinale di Coppa Italia a Napoli oltre alla penultima di campionato a San Siro – prima di scoprirsi compagni di squadra. Ma ad oggi molti indizi ci sono già.

