L’Inter boccia il Napoli. Esami da rifare

Lascio da parte gli aspetti tecnici. Colleghi più capaci se ne occuperanno.

Qualcuno ha detto per non mortificare eccessivamente la serata, il Napoli delle amichevoli.

Preferisco dedicarmi al tema in cui sento di poter dire la mia.

Pressione, mente e modalità di approccio alla gara.

Capacità di gestione di momenti di grande stress emotivo.

Caratteristica che le aziende grandi mettono sul tavolo.

I nerazzurri di Inzaghi sono scesi in campo con una dote psicologica che non si compra al mercato. Una dote che soltanto le grandi aziende posseggono. Ci lavorano. Educano ad una modalità aziendale chiara. Uomini e modalità.

Posseggono tali strumenti in virtù della grandezza e del proprio spessore.

Pronti via ed è chiaro che c’è una netta differenza di fame.

Esigenza di obiettivi.

L’Inter è superiore in tutta la serata. Gli uomini esperti e di gran qualità che ha Inzaghi fanno la differenza.

Lukaku, Lautaro, Barella, Onana, Acerbi, Darmian sono nomi che hanno tecnica ma anche gran personalità.

Il Napoli 5.0 è giovane. Molto giovane.

Dopo 50 giorni da capolista, il Napoli 5.0 a Milano, per la prima volta, in questo campionato, sembra un cagnolino remissivo.

Docile fin troppo. Incontra l’Inter, dovrebbe avere la famelica e vorace cattiveria di chi deve azzannare ed invece fallisce la prestazione. La fallisce da un punto di vista puramente caratteriale.

Avevamo detto esame di maturità o addirittura di dottorato. Il Napoli 5.0 è rimandato.

Timido. Impaurito. Sottomesso.

Ci dispiace ma l’Inter pur non schiacciando il Napoli, ha dimostrato una netta superiorità.

Superiorità degli uomini e della loro caratteristica.

Esame rimandato.

Esame da rifare.

Della serie torni quando è più preparato.

Detto questo, c’è molto da poter utilizzare.

Da certe sconfitte si può uscire migliorati.

Aver compreso errori e limiti.

È adesso che Spalletti deve far il suo.

Poche sibilline “filosofie” caro mister, ora sta a lei.

