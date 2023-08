Lindstrom fa 29: Napoli, primo estratto

Per favore nessuno dica al neo arrivato Lindstrom che 29 fa “ridere”.

Cabala, lotto e tombola a Natale.

È stato lo stesso calciatore a sceglierlo. Lo stesso che aveva all’Eintracht di Francoforte.

Recidivo?

Facciamo solo un po’ di ironia.

Mescoliamo “sacro” e profano.

La SSC Napoli con Napoli città. Azienda, business, calcio e cabala.

In molti saranno corsi al tabacchi per giocare 29. Primo estratto, ruota di Napoli.

Un “numeretto” che puoi diventare numeraccio. Dipende da come lo si interpreta.

Comunque lo si faccia, resta un gioco.

Prima il 29 era stato di Goran Pandev. Il Macedone. Ottimi ricordi ha lasciato a Napoli prima di chiudere la carriera a Genova sponda grifone.

Meglio senza dubbio di Christian Bucchi. Arrivato da capocannoniere nel Napoli di Reja e mai esploso. Una valanga di gol col Modena, capocannoniere, poi un percorso ostacolo a Napoli.

Un 29 da dimenticare insomma.

Di Pavoletti, 29, onestamente ricordiamo soltanto la panchina.

E Lindstrom?

Viso da bambino, Jesper.

Il Napoli lo ha voluto fortemente.

Benvenuto a Napoli.

Sereno Jesper, è solo un numero.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati