Liga: Espanyol affida la panchina ad Abelardo

L’espanyol,liga spagnola,cambia il tecnico…se ne parla i questo articolo pubblicato su Ansa.it L’Espanyol, fanalino di coda della Liga, ha deciso di cambiare per ancora la guida tecnica nella speranza di raggiungere la salvezza e si è affidato, da oggi ufficialmente, al 47enne Abelardo. Questi ha preso il posto di Pablo Machin, che a sua volta era subentrato a David Gallego lo scorso 7 ottobre.

Un compito che si preannuncia non facile quello del tecnico, ex difensore con otto anni di militanza con la maglia del Barcellona, visto che in 18 partite l’Espanyol ha messo insieme solo dieci punti, don due vittorie e quattro pareggi. Reduce da due stagioni alla guida dell’Alaves, che ha portato alle soglie della zona Europa, Abelardo comincerà a lavorare lunedì prossimo, quando è prevista anche la presentazione ufficiale. Da brividi il suo esordio, sabato 4 gennaio nel derby con il Barcellona