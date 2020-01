Libreria Paravia: “faro storico” di Torino chiude i battenti.

L’agenzia Ansa,non può esimersi dal sottolineare la notizia della chiusura della storica libreria Paravia a Torino. Un “faro” per che illuminava non solo la strada dove era ubicata,ma soprattutto perchè rappresentava un valore aggiunto per la città.Si occupava anche di testi scolastici, facendo un lavoro forte nel mondo dell’istruzione. La sua chiusura è un grande dolore”. Lo afferma all’ANSA l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, commentando la chiusura della storica libreria torinese, nata nel 1802 e seconda più antica d’Italia.

“Purtroppo – afferma Poggio – viviamo in contesto in cui le piccole imprese soffrono da anni. Hanno subito la mannaia delle liberalizzazioni a partire da Bersani, che ha creato un mercato poco regolamentato, con la concorrenza non tanto dei centri commerciali che pur fanno la loro ombra, quanto soprattutto dell’e-commerce”.

“Il mondo – rimarca – non si può cambiare. La Regione intende mettere in campo tutto il sostegno. Però mi auguro che a livello nazionale si arrivi a una visione più benevola verso le aziende”.