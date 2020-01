L’ex presidente Corbelli in carcere per 4 anni

Ve lo ricordate Giorgio Corbelli?Ecco cosa ci racconta questo articoo pubblicato su Il Gazzetta.it ….Finisce dietro le sbarre la vicenda giudiziaria di Giorgio Corbelli, 64 anni, ex presidente del Calcio Napoli dal 2000 al 2002, fino a una decina di anni fa re delle televendite di oggetti d’arte. Il provvedimento è firmato dalla Cassazione, dunque non si torna indietro: per il crac finanziario di Finarte, la maggior casa d’asta italiana della quale era presidente, Corbelli dovrà scontare in carcere quattro anni e un mese, ma il suo legale punta ad ottenere una revisione del regime carcerario.