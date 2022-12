Leo Messi. Il valore di un Comandante

Quando il mare è calmo siamo tutti bravi a remare. Basta conoscere la tecnica, assecondare la corrente ed il più è fatto. Diversamente accade quando il mare si fa tempesta o comunque difficile. È in quel momento che aver a bordo un Capitano, ti salva la vita e conduce la nave in porto.

Sana e salva senza sos.

Ecco, in sintesi, credo sia quello è accaduto ad Argentina e Brasile.

Una aveva ed ha un capitano di lungo corso, l’altra tanti piccoli meravigliosi attendenti.

Funamboli, esteti del pallone, artisti ma di capitani poco, forse nulla.

Tite, un attimo dopo si è dimesso. Era nell’aria.

L’Argentina ha il suo capitano. Pratica, meno funambolica, più cinica, meno fumo e di certo più arrosto.

Non solo ha un capitano ma lo riconosce e credetemi non è cosa da poco. Non basta essere serve anche vedersi e sentirsi riconosciuto.

Cosa siamo, quella che chiamiamo Identità ci è data dal Riconoscimento che ci torna. Siamo quello che di noi è visto.

L’Argentina vede Messi.

Messi è.

Dopo il colpo ferale del pareggio nel recupero, si riorganizza, ci prova e poi vince di testa.

È una prova da esercito che crede nel suo leader, ne ha fiducia e lo segue felice.

È una dote che non ha prezzo e non ha eguali a questo mondiale, potrebbe davvero far la differenza.

Quando come ora il livello tecnico si equilibria, gli aspetti Emotivo-mentali sono tutto.

Cuore, desiderio, volontà danno al capitano ed alla ciurma quel di più che non è acquistabile in nessun mercato.

Leaders di se stessi e di un Paese.

In attesa di Cr7 e del suo Portogallo, siamo sicuri, Messi lo è.

