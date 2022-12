Leo Messi come Diego. Napoli c’è

Un Messi così non si era ancora visto.

Lasciamo perdere l’aspetto tecnico. Le parole sono finite da un pezzo. Evitiamo anche i paragoni che hanno stufato e trattiamo l’aspetto carismatico di un campione che oggi è leader di un Paese.

Poche chiacchiere, Leo sa di aver tra le mani la possibilità di portare la coppa in patria.

I suoi interventi, le interviste, gli scontri, i video carismatici girato all’interno dello spogliatoio, parlano di tutto tranne che di un calciatore.

Quello che emerge da, Qatar 2022 è un comandante. Un Generale che si è preso sulle spalle il peso della, Responsabilità. In certi luoghi del mondo, vincere il trofeo calcistico mondiale, non è portare a casa un trofeo. È molto di più. I Napoletani lo hanno vissuto nell’ 86 in Messico. In quell’occasione abbiamo imparato cosa vuol dire vincere, contro il resto del mondo, per un Paese tutto sommato “povero”. Il sud America, inevitabilmente, porta con sé un gap, economico ed evolutivo che certe vittorie dello Sport, sanano almeno nello spirito.

Per la Germania è un dato sportivo, per l’Argentina un lustro storico per il Paese intero.

I valori di un popolo che combatte da sempre, a certe latitudini, passano anche attraverso competizioni sportive.

Messi, a questo punto, è tutto tranne un calciatore. Generale, Politico, Ambasciatore, Ribelle e Rivoluzionario.

Anima moderna di Ernesto. Anima di gente povera che chiede riscatto.

Napoli conosce bene la questione.

L’argentino ora sta qua, non possiamo più sbaglià, finalmente ci possiamo vendicà.

Canzone anni 90.

Diego come Leo e Napoli suona la marcia.

