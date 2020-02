Leo Messi all’Inter, nuove voci: la risposta di Marotta

Lionel Messi continua ad animare i sogni di tanti tifosi dell’Inter. Secondo le indiscrezioni in arrivo da Milano, Suning sta effettivamente valutando se prendere in considerazione l’ipotesi di intavolare una trattativa con la stella del Barcellona, in rotta di collisione con il club blaugrana. L’arrivo della Pulce sarebbe l’ideale sia per l’idea di business che hanno in mente i proprietari cinesi, sia sotto il piano sportivo, ma serve uno sforzo economico molto importante.

A margine del derby di Milano, l’amministratore delegato Beppe Marotta ha preferito non esprimersi: “Obiettivo di mercato? Preferisco non dare risposte”, ha dichiarato sorridendo.

Senz’altro Messi è più vicino al divorzio con il Barcellona di quanto lo sia mai stato in passato. L’ex ds dei catalani, Ariedo Braida, in un’intervista a Radio Rai ha spiegato: “Messi via da Barcellona? Secondo me è molto molto difficile ma non è da escludere. Nel calcio tutto è possibile. Leo è un giocatore straordinario, credo stia troppo bene al Barcellona, vive con la sua famiglia, è lì da sempre, da quando aveva 13 anni”.

“Dove potrebbe andare? Sicuramente nelle squadre con i fatturati più importanti, come le inglesi, ma direi anche in Italia. Le squadre più importanti con Messi avrebbero uno sviluppo pazzesco a livello commerciale e globale”.

“Da milanista lo vedrei bene in rossonero, al Milan serve un giocatore dalla forte personalità, come è Ibrahimovic. Ma sono Juve e Inter le squadre che potrebbero prenderlo, al momento sono più attrezzate. Chiaramente Messi è un giocatore molto costoso, ha un ingaggio elevatissimo ma con lui tutto è possibile, copre tutti gli errori che si fanno”.