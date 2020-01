L’elisir di CR7: ruba i segreti dei campioni per levarsi l’età

Rifiorito dopo l’infortunio: con Obikwelu, argento a Atene 2004, ha migliorato lo sprint e fa il lavoro dei cestisti per l’elevazione.E quanto si legge in questo articolo pubblicato da Gazzetta.it La fioritura non è una scienza esatta, soprattutto se associata al calcio. La stagione di Cristiano Ronaldo di solito ha due picchi: uno tra settembre e novembre, l’altro in primavera quando inizia la fase a eliminazione diretta in Champions. A volte però capita che un imprevisto (nel caso di CR7, un infortunio al ginocchio) faccia saltare i piani. Ecco perché Cristiano in questa stagione si è inceppato a novembre, ha ricominciato a segnare a dicembre e da allora non si è più fermato. La ripartenza è stata folgorante come raccontano le 13 reti dal 1° dicembre a oggi, e il merito è dell’abnegazione di un campione che non lascia niente al caso.Cristiano sa che più passano gli anni più è necessario curarsi per ottenere il meglio dal proprio corpo e a quasi 35 anni è convinto di poter migliorare ancora. CR7 ha la dote della curiosità, importante quasi quanto il talento: si documenta ed è alla costante ricerca di nuove metodologie. Ai tempi del Real lavorava con l’ex velocista olimpionica Samantha Clayton, ultimamente si è messo nelle mani di Francis Obikwelu, medaglia d’argento ad Atene 2004, con cui si esercita sulla forza e sulla resistenza nello scatto. I due si sono allenati insieme anche di recente e da Obikwelu ha imparato a curare gli appoggi, fondamentali nello scatto. Ronaldo affina le sue qualità con lavori specifici: è molto coordinato, ha velocità di piedi ed è un ottimo saltatore. L’elevazione è un’altra delle sue fisse, che perfeziona con esercizi pliometrici specifici per i cestisti.