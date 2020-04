Lega Serie A: inizia assemblea su scenari e pagamenti tv

E’ iniziata intorno alle 11.30 l’assemblea di Lega Serie A con i dirigenti in videoconferenza, una riunione convocata d’urgenza sabato scorso e alla vigilia del vertice fra il mondo del calcio e il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. All’ordine del giorno l’aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti tv, sulla fatturazione e il pagamento della sesta rata bimestrale della stagione, prevista da contratto per il primo maggio; l’audience certificata della stagione 2019/20 con l’adozione di parametri di rivalutazione ed eventuali criteri correttivi; gli scenari delle attività sportive e i relativi protocolli.Fonte calciomercato.com