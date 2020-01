L’effetto Ibra: un passo “da scudetto”. Milan meglio di Juve e Inter

Nelle quattro partite con in campo lo svedese,il milan ha totalizzato 10 punti!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Ai quarti di Coppa Italia con un passo da scudetto, l’effetto Ibra è anche questo. Perché il Milan che domani sera a San Siro scenderà in campo per la sfida con il Torino che vale la semifinale di Coppa con la Juve è una squadra oggettivamente rigenerata, nello spirito, nelle prestazioni e soprattutto nei risultati. Dal 6 gennaio – prima partita di Ibrahimovic nella sua seconda vita rossonera – a oggi, la banda Pioli ha infilato una striscia positiva di 5 gare consecutive tra campionato e coppa, vincendone 4 e pareggiandone una (lo 0-0 con la Samp che ha aperto il 2020 rossonero).In questa piccola fetta di stagione, Zlatan ha sempre giocato tranne che nel 3-0 alla Spal in Coppa Italia. Il bilancio dello svedese è di un gol, quello del 2-0 nella trasferta di Cagliari, ma l’impatto del suo arrivo nello spogliatoio va oltre quel tocco preciso su assist di Theo Hernandez con cui è tornato a segnare in Serie A. Da quando Ibrahimovic si è unito a Romagnoli e compagni, infatti, il Milan ha collezionato 10 punti in 4 giornate: meglio della Juve capolista (9 punti) e dell’Inter che insegue (6). Solo Lazio e Verona hanno tenuto lo stesso passo dei rossoneri. Il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2 ha portato più peso in area (gli attaccanti hanno firmato 5 dei 6 gol segnati nelle 4 partite con Ibra) e solidità dietro: Donnarumma ha mantenuto la porta inviolata in 3 occasioni, subendo gol solo contro l’Udinese. Affidabili dietro, cinici davanti e concentrati fino al fischio finale: le vittorie con Cagliari, Udinese e Brescia sono arrivate grazie a reti realizzate sempre nella ripresa, dalla doppia rimonta firmata Rebic con i bianconeri al successo del Rigamonti, regalato sempre dal croato. In mezzo, ovviamente, c’è la firma di Ibrahimovic: quella di Cagliari è finita nelle statistiche, quella sul nuovo Milan detta la strada della risalita per l’Europa.