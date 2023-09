Lecce Napoli: le parti si sono trovate. Garcia e Squadra

Mai chiedere ad un cavallo di razza di interpretare l’asino. La Natura non si addomestica piuttosto la si rispetta. Conoscendola.

Probabilmente le parti avevano bisogno di trovare un equilibrio di forze. Il tiro alla fune ha trovato un punto di coesione.

Gli Intelligenti sanno cambiare idea. Sanno fare un passo indietro e comprendono quando è il caso di Ascoltare.

Dopo Udinese e Lecce, si può dire che Garcia e la Squadra sono “parti” intelligenti. Disponibili.

Aperte alla ricerca.

In ambito legale, il passo prima di un fine rapporto è affidato ad un professionista che cerca un “accordo”. Nel nostro caso la maturità del tifo, ha fatto la differenza.

Il Dialogo è servito. Il confronto ha trovato una strada costruttiva.

Il risultato è chiarissimo. Uguale il divario del tasso tecnico. Se il Napoli fa il Napoli, in Italia, resta squadra da ammazza partita. Ottimo pomeriggio autorevole a Lecce che veniva da 3 vittorie consecutive in casa.

Bene i nuovi. Natan pronto, Ostigard oltre il gol ha evidenziato crescita e personalità. Bene la serietà di Kvaratskhelia, la Serenità di Osimhen dalla panchina, onestamente bene il gruppo. Ottimi segnali in vista Blancos.

Settimana di bella reazione emotiva e tecnica. Avremo certamente un Napoli che sarà davvero presente con il Real e la cosa non poteva considerarsi data.

Ottimi segnali.

Il Napoli 5.0 è tornato a fare il Napoli ed è la più bella notizia che arriva da Lecce.

Il Futuro ha i colori di questo bel sole di fine estate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati