Lecce; Lucioni “col Bologna dare segnale importante”

iL Lecce si prepara alla sfida con il Bologna,per riscattarsi dopo il 3 a 0 subito contro il Brescia.Se en parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Stare fuori per qualsiasi circostanza è una sofferenza, anche se saltare una gara per squalifica ci può stare nel corso di una annata. Se ci guardiamo indietro e vediamo cosa abbiamo fatto finora potremmo ritenerci abbastanza soddisfatti”. A parlare è Fabio Lucioni, capitano e difensore del Lecce, pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo lo stop forzato per squalifica.

Dimenticare in fretta la debacle contro il Brescia, e domenica al Via del Mare arriva il Bologna: “Dobbiamo dare un segnale importante a questo torneolucionilu, smussando alcune lacune, e crescere in attenzione, concentrazione, lavorando con solito impegno – prosegue Lucioni -. Domenica ci aspetta una gara importante, per certi versi fondamentale. La mancanza di vittorie al Via del Mare non deve diventare ossessione, ma stimolo a regalare a noi stessi e ai nostri tifosi la gioia dei primi tre punti in casa nostra: mi auguro che contro il Bologna sia la volta buona”.