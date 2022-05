Le urla della Salernitana! Finalmente Serie A

Uno sforzo ai limiti del sopportabile quello richiesto alla Salernitana. Un campionato difficile fino alla fine. La squadra di Nicola, in lotta per la salvezza, non ha avuto la fortuna di giocare serenamente le ultime partite.

In soli sette giorni, la Salernitana, dovrà dare il tutto per tutto per rimanere in Serie A. La prima partita giocata al Gewiss Stadium contro l’Atlanta lunedì 2 è finita in parità.

La seconda partita, giocata il 5 maggio contro il Venezia per il recupero della 20 giornata persa, conclusa con una vittoria di 2-1.

E l’ultima partita domenica 8 maggio.

Salernitana – Venezia e le tante domande dei tifosi

Una bellissima prestazione quella della Salernitana che però desta dei dubbi.

Ciò che si recrimina alla Lega infatti, è la vicinanza di partite importanti, soprattutto in termini di salvezza, che inevitabilmente non permettono ai giocatori di poter recuperare forza fisica in vista del match successivo.

TuttoSalernitana.it ha pubblicato un articolo in merito, sostenendo che:” l’unico ostacolo verso la salvezza si chiama condizione fisica. La scelta di far giocare tre partite in sei giorni senza una minima possibilità di recuperare, mentre i sardi hanno goduto di otto giorni per preparare una vera e propria finale anticipata, è ingiusta e fa discutere”

Tuttavia con la vittoria di ieri, la Salernitana, si è quasi assicurata la Serie A. Ma la domanda fondamentale è: la decisione di far giocare le partite senza un minimo di riposo è dettata dal fatto che si sta parlando di una squadra di fine classifica?

Una domanda non banale se si tiene conto anche del caso dell’arbitro Parietto.

Molti tifosi cosi come la stessa società, recriminano all’AIA, l’Associazione Italiana Arbitri, di essere intervenuti solo nel momento in cui Parietto ha commesso dei gravi errori in Spezia-Lazio, ma di aver lasciato correre gli errori arbitrali, dello stesso direttore di gara, durante il match contro il Napoli. Un match in cui gli stessi giocatori azzurri hanno dichiarato che il rigore non fosse necessario.

Ad ogni modo la Salernitana si sta facendo rispettare tanto da meritarsi la Serie A, tutto merito del lavoro di Nicola e dei suoi ragazzi, che a differenza di altre squadre hanno creduto nell’obiettivo fino alla fine.

