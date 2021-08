Le strategie di Giuntoli, tra (poche) certezze e una sorpresa finale

Per il Napoli che va a caccia di occasioni low cost, gli ultimi giorni di mercato potrebbero fornire una serie di assist perfetti. Con buoni, se non addirittura, buonissimi calciatori offerti a prezzi di saldo.

D’altronde, qualcosa comincia a muoversi, specialmente in Premier o Liga. E questo aumenterà il numero degli esuberi nelle rose già extra large delle “big” inglesi o spagnole.

Ecco perché Cristiano Giuntoli conta di dare una forma definitiva all’organico degli azzurri soltanto verso la fine di agosto.

Il diesse temporeggia, forte dell’idea di provare a strappare sul filo di lana condizioni ipoteticamente ancora più vantaggiose.

Più si avvicinerà la data di scadenza, infatti, maggiormente si andrà incontro a potenziali affari.

In quest’ottica, il 31 agosto, giorno in cui chiudono ufficialmente le trattative, rappresenta la dead line. Oltre la quale sarà doverosamente necessario ridimensionare aspettative ed obiettivi.

Prendere tempo, sperando nell’affare

La direzione sportiva partenopea ragiona innanzitutto sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

Chiaramente, con giocatori in scadenza almeno nel 2023. Dunque ancora con un vincolo contrattuale discretamente lungo. In maniera tale che la soluzione del trasferimento temporaneo sarebbe naturalmente gradita a tutte le parti in causa.

Ovviamente, traccheggiare fino all’inverosimile, potrebbe rivelarsi pure una mossa rischiosa. Perché, nel frattempo, bisogna considerare la possibilità che possano inserirsi nella trattativa altre società e precedere il Napoli.

Insomma, Giuntoli ha scelto la strategia da perseguire. Cedere prima di ogni altra cosa. A quel punto, rifarà i conti e senza pesare troppo sul bilancio, magari si lancerà sul mercato, alla ricerca delle opportunità funzionali a completare la rosa.

Spalletti attende in religioso silenzio

A conti fatti, il calciomercato langue per mancanza di liquidità. E Luciano Spalletti tace, perché sostanzialmente non saprebbe cosa dire. In attesa di conoscere, lui per primo il destino della “sua creatura”.

Mentre taluni giornali, tivù e radio offrono in questi giorni ai tifosi il loro personalissimo punto di vista. Negando la verità con arroganza.

Di conseguenza, per non passare da disfattisti, si travestono da “suonatori di violino”, evitando di sottolineare come il Napoli ha le pezze al… cuore.

Giuntoli fa quel che può

In soldoni, Giuntoli non può permettersi di fare mercato in entrata, mancando quella iniezione di denaro fresco, che permetterebbe alla società di sopportare gli effetti nefasti prodotti dalla pandemia sui conti del calcio.

Il direttore sportivo, che comunque in passato ha fornito ottimi motivi per metterlo in croce, attualmente lavora in condizioni di estremo disagio, completamente abbandonato dalla proprietà.

Dal canto suo, Aurelio De Laurentiis per oltre un anno ha lanciato un disperato grido d’allarme: siamo dentro una crisi irreversibile.

Il messaggio presidenziale rischia di far pensare che al Napoli tutti abbiano un prezzo, come gli articoli di un supermercato.

Che futuro attende il Napoli

In definitiva, l’esaurimento delle risorse ha mandato letteralmente il default il sistema. E nulla sarà più come prima.

Prepariamoci quindi ad un campionato umanamente sostenibile, in termini economico-finanziari.

Con ambizioni non ridimensionate. Ma sicuramente parametrate alle ridotte possibilità di investimento di ADL. Schiacciato dall’ingombrante declino delle elefantiache plusvalenze e delle ormai ingiustificabili trading player.

Tocca rassegnarsi: c’è un futuro interamente da reinventare all’ombra del Vesuvio.

