Le scuse di Kvaratskhelia: “È difficile per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime”

“È difficile per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime dato che non sono riuscito a regalarvi la felicità. Farò del mio meglio per imparare dall’esperienza di oggi”. Con queste parole Khvicha Kvaratskhelia ha voluto scusarsi per l’eliminazione del Napoli dalla Champions League per mano di un Milan che per 180 minuti ha provato, riuscendoci, ad arginarlo in ogni modo.

Il fantasista georgiano, soprattutto ieri sera, ha provato in ogni modo a prendere la squadra sulle sue spalle, cercando di compensare anche la presenza a mezzo servizio di Osimhen, appena recuperato e stritolato nella morsa di Kjaer e Tomori.

Napoli, la lettera di Kvaratskhelia ai tifosi

Il rigore fallito a dieci minuti dal termine pesa tantissimo nel suo stato d’animo, ma al netto dell’errore dagli undici metri Kvaratskhelia ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore di un’altra categoria, mandando in affanno costante la retroguardia rossonera sul versante destro di gioco e costringendola spesso a raddoppi per contenerne la furia agonistica. Il georgiano è consapevole che però tutto questo conta poco, perché alla fine quello che conta è passare il turno e a festeggiare, al termine della doppia sfida, è stato il Milan.

“Sono profondamente dispiaciuto e assolutamente grato per il vostro supporto. Vi amo tutti e prometto che torneremo più forti! Ci sono molte partite davanti, il sogno continua“

L’ultimo appello di Kvara è dunque a godersi quanto di buono fatto, che è tantissimo dato che il Napoli è a un passo dal vincere il suo terzo scudetto, 33 anni dopo i fasti di Maradona. Ed è giusto festeggiare un sogno inseguito per così tanto tempo: l’assalto alla Champions è soltanto rimandato.

