Le regioni in soccorso delle partite Iva

In Campania le partite Iva con meno di 35 mila euro di reddito potranno godere di un bonus di mille euro che si sommerà a quello nazionale. In Piemonte, potranno essere richiesti fino a 7.500 euro di finanziamenti a fondo perduto. Nel Lazio, prestiti a tasso zero restituibili in cinque anni. Sono solo alcune delle misure messe in campo negli ultimi giorni dalle varie giunte regionali per sostenere il mondo libero professionale. La maggior parte degli interventi riguarda sostegni ai redditi e alla liquidità delle partite iva, ma non mancano delle misure aggiuntive. La regione Campania ha varato un piano complessivo di 604 milioni di euro per l’emergenza «socio-economica» conseguente al diffondersi del Coronavirus. 80 di questi milioni sono riservati al bonus per le partite iva di mille euro, con una platea di beneficiari stimata in 80 mila persone. Il bonus non sarà sostitutivo di quello previsto dal Cura Italia: una partita Iva residente in Campania, quindi, potrà beneficiare di 1600 euro complessivi di indennità. Tra le altre misure previste, verranno integrate tutte le pensioni per raggiungere un minimo di mille euro per tutti. Anche in Piemonte una parte degli aiuti regionali è dedicata alla libera professione: per prima cosa sono stati stanziati 54 milioni per implementare il Fondo di garanzia per le pmi, che coinvolgerà pure gli autonomi. Altri 7,3 milioni di euro, invece, saranno utilizzati per concedere finanziamenti a fondo perduto fino a 7.500 euro a beneficiario. Il sostegno alla liquidità verrà garantito anche in Emilia-Romagna, dove la giunta ha approvato un piano per potenziare il sistema dei Confidi. Già il 17 marzo la giunta aveva approvato un rifinanziamento di 10 milioni di euro per «concedere maggiore liquidità per le pmi e i professionisti dell’Emilia-Romagna». Oltre a prevedere un supporto alla liquidità generalizzato per tutte le categorie, la regione ha deciso di prevedere un bonus di mille euro per i professionisti sanitari impegnati nella gestione dell’emergenza. La regione Lazio ha lanciato il suo piano «pronto cassa» alla fine di marzo. Le risorse stanziate «porteranno a mobilitare circa 450 milioni di euro», come si può leggere sul sito della regione. Il sostegno alla liquidità passerà dalla piattaforma «Fare Lazio»: stanziati 55 milioni di euro destinati a prestiti di liquidità di piccola entità, per un massimo di 10 mila euro a tasso zero per una durata di 5 anni con un anno di preammortamento. «Si sta inoltre lavorando ad attivare una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia dedicata alle imprese e ai liberi professionisti», si legge sul sito della regione. Lavori in corso anche in regione Lombardia: dopo aver lanciato una serie di misure a sostegno dei nuclei familiari (dalla sospensione dei mutui ai contributi di solidarietà per gli affitti), la giunta sta lavorando a un pacchetto di aiuti destinati in particolare alle piccole medie imprese e alle partite Iva.fonte Italiaoggi