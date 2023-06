Meret: 6

Fino ad un certo punto, passa una domenica sostanzialmente tranquilla, limitandosi alla normale amministrazione. Poi sale in cattedra con una parata salvifica su Malagrida, con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Si ripete nel finale su una zuccata insidiosa.

Di Lorenzo: 6,5

Sempre operativo su tutti i fronti lungo l’out di destra, che percorre box to box. Elmas gli lascia tanto spazio a destra, lui se lo prende e prova a spingere nel primo tempo. Più bloccato nella ripresa.

Rrahmani: 6

Poco, pochissimo lavoro per lui, a parte un po’ di gestione palla nella prima costruzione. Comanda la difesa senza assolutamente faticare.

Østigård: 6

Chance da titolare al posto di Kim, sul centrosinistra, senza particolari problemi o affanni. Prende i consigli di Rrahmani e li porta a compimento con grande diligenza.

Mario Rui: 6,5

La condizione non poteva di certo essere delle migliori. Invece, al rientro in campo dopo il lungo infortunio che lo teneva fuori dal rettangolo verde dalla notte del 18 aprile, quella dell’eliminazione alla Champions per mano del Milan, ha fato una prestazione al solito grintosa, macinando chilometri e arrivando spesso e volentieri sul fondo.

(dal 77′ Bereszynski: s.v.)

Si esibisce contro i suoi vecchi compagni sulla sinistra, posizione inusuale rispetto alle sue abitudini. Giocando peraltro con grande tranquillità.

Anguissa: 7

Sfiora la rete poco dopo il vantaggio di rigore da parte di Osimhen. il suo destro potentissimo, scagliato da ottima posizione, viene respinto dall’ottimo Turk. A centrocampo garantisce come sempre equilibrio. Esce per crampi. Più sulle gambe rispetto all’ultima gara, è comunque sempre nel vivo dell’azione. Nel finale esce per infortunio.

(dal 80′ Demme: s.v.)

Fa rifiatare un esausto Anguissa e si divide la regia con Lobotka negli ultimi minuti.

Lobotka: 7

Altra prestazione “totale” di quantità e qualità in mediana. La solita garanzia con il pallone tra i piedi, amministra in scioltezza la gran parte dei possessi del Napoli e i ritmi di gioco.

Zielinski: 7

Tra i migliori del tardo pomeriggio partenopeo. Trova spazi anche dove non ci sono, ispirando le incursioni di Osimhen. Il Napoli gioca in spazi stretti e lui ci va a nozze. Gira e rigira, anche con pochi centimetri di campo a disposizione, la sfera non la perde mai. Un paio di invenzioni non vengono sfruttate dai compagni.

(dal 68′ Gaetano: 6)

Entra dando immediatamente spettacolo, ma è sfortunato perché, nel giro di un quarto d’ora scarso è costretto a dare forfait per un fastidioso problema alla caviglia. Grande impatto, in pochi minuti calcia tre volte in porta e va vicino al gol.

Elmas: 6

Agisce da ala destra, un ruolo spesso ricoperto, ma di certo non il suo preferito. Ma non dà riferimenti, si muove su tutto il fronte, senza incidere più di tanto. Troppo molle nel primo tempo quando si fa murare un tiro a botta sicura. Gli manca la zampata vincente, ma dialoga bene sia con Osimhen, sia con Kvaratskhelia.

(dal 68′ Raspadori: 6)

Entra bene, con tecnica e velocità, messe in campo nell’ultima fase dell’incontro.

Osimhen: 7,5

Tiene sotto scacco, come spesso gli accade, l’intera difesa avversaria, anche conquistando e trasformando il calcio di rigore che sblocca l’incontro. Per un tempo spara a salve, quasi sempre alle stelle. Poi il solito guizzo in area di rigore, l’ennesimo rigore conquistato e la ventiseiesima rete del suo campionato. Premiato nel pre-partita come miglior attaccante dell’anno, si prende ufficialmente anche la palma di capocannoniere. Una chiusura nel sengo del gol.

(dal 77′ Simeone: s.v.)

Nessun voto, ma che giudizio lusinghiero, per la sassata da cineteca con cui chiude la partita. Pure il centravanti di riserva è fortissimo.

Kvaratskhelia: 7

Nel primo tempo è tra i più pimpanti e calcia più di una volta, anche se la mira oggi è rivedibile. Costantemente raddoppiato, costretto a giocare sempre contro due due avversari, forse è questa la cosa che certifica il riconoscimento di MVP del campionato: lui è uno, ma vale per due, tant’è che toglie due uomini agli avversari. Non segna, nondimeno per tutti i 90 e passa minuti scorrazza per la trequarti portandosi a spasso tutto il suo straordinario talento.

Allenatore Spalletti: 7

Si congeda da allenatore del Napoli con una prestazione dominante, che può dare il via alla grande festa. Anche con qualche defezione in attacco gli azzurri vincono, come hanno fatto praticamente per tutto il campionato. E sono tutti felici, anche chi entra dalla panchina, tipo Gaetano e Simeone. Il merito è tutto dell’allenatore toscano e la piazza glielo riconosce con uno striscione: è così che si saluta.

