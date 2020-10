Le pagelle di Benevento-Napoli. Gli azzurri vedono le streghe ma passano. Top Insigne, flop Mertens e Fabian

LE PAGELLE

Meret 7 – La vittoria porta a che la sua firma. Se sulla rete di Insigne nulla può, mette le sue manone nel finale sulla punizione di Sau. Sicurezza

Di Lorenzo 6 – L’esperimento continua. Nelle ultime due gare, l’esterno si trasforma in un regista laterale, un po’ come Dani Alves nel Brasile. La sua spinta oggi non è quella dei giorni migliori, ma tutto sommato, la sua prestazione può considerarsi sufficiente.

Manolas 5,5 – Partita “tosta” non soffre particolarmente gli avanti beneventani e di testa colpisce una clamorosa traversa. Ma, nella rete di Insigne la sua scivolata risulta essere decisiva e francamente senza senso.

Koulibaly 6 – Rispetto al compagno di reparto non commette alcuna sbavatura ma nonostante questo non mette in piedi una prestazione alla Koulibaly.

Mario Rui 6,5 – Per il portoghese mezzo voto in più. La sua chiusura decisiva al minuto 87’ quando il Benevento attaccava con un cinque contro tre vale la partita. Nel complesso, almeno quando si ratta di attaccare e crossare, si nota la differenza con Hysaj.

Bakayoko 6,5 – Non è appariscente, non fa la giocata strappa applausi, ma i suoi muscoli ed i i suoi centimetri, si vedono tutti. Chiunque passi dalla sue parti, che si tratti di Dabo, di Schiattarella oppure di Ionita, sbattono sul suo fisico. Costretto ad abbandonare il campo per infortunio, sperando che non si tratti di nulla di grava. (Dal 74’ Demme sv)

Fabian 5 – Nel primo tempo galleggia in campo con passo troppo, ma troppo cadenzato. Si trova nella condizione giusta per calciare verso la porta di Montipò ma non riesce proprio a centrarla. Prestazione assolutamente sotto tono. (Dall’87’ Lobotka sv)

Lozano 5,5 – Molto fumo, ma poco, pochissimo arrosto. Il ritorno in campo di Insigne lo dirotta sulla fascia opposta, non è esattamente la sua posizione naturale e si vede. Corre, si dimena, si procura, a dire la verità anche un penalty che incredibilmente né Doveri, né il Var decidono di assegnare, ma contro un avversario modesto, ci si aspettava qualcosa in più. (Dal 58’ Politano 6,5 – Dieci minuti, soltanto dieci gli bastano per creare dal nulla la rete di Petagna. La sua giocata è sublime, così come sublime è il tiro dalla sua mattonella nel finale. Pecca, però di egoismo, ma sono piccole sfumature).

Mertens 5 – Altra gara grigia per Ciro, dopo quella con l’Az. La posizione da sotto punta dovrebbe in teoria garantirgli più spazio di manovra, invece finisce costantemente nella ragnatela disegnata da Inzaghi per lui. In attesa di tempi migliori. (Dal 5’ Petagna 7 – Entra e segna, regalando la vittoria ai suoi. Cosa vuoi di più dalla vita?).

Insigne 7,5 – Ritorna e mostra a tutti la sua importanza. Goal a parte, giocata stupenda, nel momento del bisogna si carica i compagni sulle spalle e porta la croce per tutti. Un goal, una rete annullata, una negata da un grande intervento di Montipò. Insomma, è un grande Lorenzo. (Dall’87’ Ghoulam sv)

Osimhen 6 – Probabilmente non segnerà tanti goal, ma il suo lavoro, la sua presenza, mette in apprensione le difese avversarie. E’ un problema costante per il duo Glik-Caldirola perché non regala punti di riferimento, lo puoi trovare al centro come sulla destra oppure sulla sinistra e se gli lasci un millimetro di spazio non lo prendi più. I goal arriveranno, ma al momento questo può bastare.

Gattuso 6,5 – Mezzo voto in più per i cambi. La lettura in corso della gara è pressoché perfetta, non fosse altro che Politano e Petagna entrando dalla panchina la ribaltano, il problema è a monte. Con Osimhen e Lozano in campo, hai bisogno di spazio per disegnare calcio, ma se trovi avversari che si chiudono ecco che la squadra fa fatica a trovare il bandolo della matassa. Chiaro è che l’importante, quando non si è ancora al 100% è fare punti pesanti, e questi tre lo sono davvero. Ora la trasferta spagnola, già gara fondamentale per il passaggio del turno.