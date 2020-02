LE PAGELLE DEL NAPOLI

MERET : 5,5 il gol di Quagliarella è spettacolare ma un grande portiere deve fare un grande intervento. Per il resto qualche sbavatura di troppo

HISAJ : 5,5 scivola in occasione del primo gol doriano; gara di grande intensità con qualche errore da migliorare

MANOLAS: 6 commette il fallo da rigore ma complessivamente tiene bene

DI LORENZO: 6+ probabilmente la sua ultima partita da centrale e la gioca con sicurezza contro avversari difficili

RUI: 6 il portoghese non molla un attimo e si guadagna la sufficienza

LOBOTKA: 7 fa i primi 30′ minuti in modo favoloso come tutta la squadra poi complessivamente va in difficoltà fisica. Ha ottima qualità tecnica e sarà un giocatore importante

ELMAS: 6,5 grande cuore ed il primo gol in maglia azzurra

ZIELINSKI : voto 6 ha giocato partite migliori ma certamente non si è tirato indietro mostrando i denti

CALLEJON : 5 stasera, come accade spesso in questa stagione, gira a vuoto anche se accontenta Gattuso tatticamente

MILIK: 7 combatte fino alla fine e segna un gol davvero bello

INSIGNE : 6,5 è semplicemente fondamentale per il gioco azzurro. molto attivo nonostante non abbia trovato il gol

DEMME: 7 entra, gioca bene e segna un gol decisivo – il secondo in tutta la sua carriera

POLITANO: 6 da il suo contributo nei minuti finali. Bel calciatore, sarà importante

MERTENS: 7 Ciro segna da centrocampo un gol davvero importante- E’ a – 2 dal record di Hamsik. stasera anche per lui inizia una altro campionato

GATTUSO: 7 il Napoli in panchina aveva giocatori di una qualità incredibile ed infatti Ringhio ha vinto la partita con i cambi. Il lavoro intrapreso è quello giusto. Siamo di nuovo nel gruppone e l’Europa League non è un miraggio…per il momento