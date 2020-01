Le lacrime di Mario, 9 anni. I tifosi del Napoli: “Mettete quella foto nello spogliatoio”

Mario,9 anni….Il suo pianto, inquadrato dalle telecamere, è diventata una immagine virale.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Quelle lacrime di Mario, fissate dalla telecamera sugli spalti del San Paolo, hanno colpito tutti. Perché il calcio è di chi lo ama e la passione dei bimbi è sacra. Nella disfatta di sabato sera del Napoli contro la Fiorentina quella immagine resta la più forte, la più vera. Tanto da suscitare un ampio dibattito sui social “Stampate questa foto e attaccatela negli spogliatoi. Tutti i calciatori devono vederla prima di scendere in campo per capire dove siamo arrivati” è stato un po’ il commento ricorrente.Mario, nove anni, aveva avuto come regalo di onomastico, festeggiato domenica, proprio il biglietto per Napoli-Fiorentina al quale ha assistito con mamma Carmela, papà Massimo e la sorellina. “Ho provato a rincuorarlo e a fargli capire che nello sport non sempre può andare tutto bene – ha raccontato mamma Carmela al quotidiano “Il Mattino” – era una serata di festa per tutti noi, sperava in un risultato diverso. Ad un certo punto della gara mi ha detto: ‘Mamma, io e i miei compagni di squadra giochiamo meglio di questo Napoli’. Non ho potuto che dargli ragione”.