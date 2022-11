Le dimissioni Juventus ci riguardano da vicino

Juventus

Chi ha deciso di seguirmi nel viaggio ideale che il Qatar offre e che ho proposto, conosce l’idea di veder il mondiale come opportunità di riflessione e crescita.

Ogni azienda, ogni tifoso, può guardare il mondo in due differenti modalità.

Assistere passivamente agli eventi oppure intravedere in ciò che avviene, una opportunità di visione futura.

Tutto è in divenire. Tutto cambia e si modifica.

Il business del calcio conosce il ritmo e lo accelera spesse volte.

Gennaio ci darà una nuova realtà ho scritto più volte. Gennaio sarà un mondo nuovo ed un campionato differente.

Ciò che è stato resterà passato.

Mentre gli occhi sono rivolti al deserto del Qatar, il calcio cambia e quello italiano probabilmente per sempre. Radicalmente.

L’ introduzione della var lo aveva ammodernato, il maxi recupero che porterà al tempo effettivo, già dalla prima del nuovo corso di campionato, lo ha reso “vero”.

Questo son accadimenti strutturali possiamo definirli. Interventi che il palazzo opera per garantire sviluppo alle aziende. Il gioco conta relativamente.

In questo quadro di tempi moderni, è inevitabile soffermarsi su ciò che accade a Torino sponda bianconera.

Sono giorni di lutto in Italia e nessun termine che ricordi burrasca può essere utilizzato.

Le dimissioni dell’intero asset dirigenziale della Juventus sono però un fatto che sconvolge il campionato. Il futuro.

Hanno lasciato tutti, presidente Agnelli compreso.

“Quando la squadra non è compatta si presta il fianco all’avversario e questo può essere fatale. In quel momento bisogna avere lucidità e contenere i danni”.

È il messaggio inviato a mezzo mail dal presidente Agnelli ai dipendenti Juventus.

Lucidità, contenere i danni, fatalità. Termini che impongono analisi e riflessioni.

Qualunque cosa accada in casa degli avversari, deve riguardarci. Se il nostro motto è osservare per imparare, abbiamo il dovere di studiare il momento. Non sappiamo quel che la dirigenza torinese ha in mente. Tantomeno cosa sarà del loro nuovo asset ma sappiamo che ci riguarda. Tutto ci riguarda. Ogni minimo movimento ci riguarda.

È così che si fa prevenzione ed è così che una azienda vince.

Prevenendo la tempesta e creando presupposti di futuro.

