Lazio-Verona, la probabile formazione di Inzaghi

Il tecnico biancoceleste si affida al solito 3-5-2 per il recupero di campionato con il Verona (domani all’Olimpico, ore 20.45) e tentare il sorpasso in classifica sull’Inter. Correa ancora out.Se ne parla in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Tre partite in una settimana, un programma fitto per togliere dalla classifica l’asterico (recupero della 17esima giornata) e magari aggiungere altri tre punti. Simone Inzaghi punta il Verona per infilare il diciassettesimo risultato utile consecutivo, eguagliare il record storico della Lazio di Sven Goran Eriksson e superare l’Inter, al momento a due lunghezze di distanza ma con una gara in più disputata. Il tecnico biancoceleste, domani all’Olimpico (fischio d’inizio alle ore 20.45), dovrà rinunciare nuovamente agli infortunati Cataldi e Correa, entrambi ancora ai box per un problema al polpaccio destro. 1 Strakosha; 15 Bastos, 33 Acerbi, 26 Radu.29 Lazzari, 21 Milinkovic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Lulic.20 Caicedo, 17 Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione: 24 Proto, 23 Guerrieri, 4 Patric, 93 Vavro, 8 D. Anderson, 77 Marusic, 16 Parolo, 58 Minala, 22 Jony, 28 A. Anderson, 14 Adekanye. Indisponibili: Correa, Cataldi, J. Lukaku, Luiz Felipe. Squalificati: nessuno. Diffidati: Acerbi, Radu, Luiz Felipe, Cataldi, Immobile, Milinkovic.