Lazio, striscione dei tifosi a Trigoria: “Zaniolo zoppo de Roma”

Nella notte alcuni sostenitori biancocelesti hanno affisso uno striscione davanti al Fulvio Bernardini con l’immagine di una carrozzina per disabili-E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it I tifosi della Lazio accendono il derby, proprio a casa della Roma. Nella notte alcuni sostenitori biancocelesti hanno affisso uno striscione davanti ai cancelli del Fulvio Bernardini: “Zaniolo come Rocca… Zoppo de Roma”, con l’immagine di una carrozzina per disabili. Nel 1979, durante il derby in cui perse la vita il tifoso laziale Vincenzo Paparelli, nella Nord era stato esposto lo striscione “Rocca zoppo de Roma”. Lo striscione è stato poi tolto dagli addetti ai lavori di Trigoria alle prime luci dell’alba. Questa mattina davanti ai cancelli del Fulvio Bernardini i tifosi della Roma si raduneranno per caricare e sostenere la squadra in vista del derby di domani pomeriggio.