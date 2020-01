Lazio, situazione rinnovi: priorità Lulic e Parolo, poi Luis Alberto

Il ds Igli Tare si muove per offrire un nuovo contratto al capitano e al centrocampista, entrambi in scadenza. Dopo toccherà allo spagnolo.E quianto si legge in questo articolo puibblicato su Il Corriere dello Sport.it Un occhio al calciomercato, un occhio ai giocatori in rosa con il contratto in scadenza. Sono giorni di gran da fare per il ds della Lazio Igli Tare. Sulle entrate si lavora su Jallow della Salernitana, può così completare il reparto d’attacco. E negli uffici dirigenziali si pensa ai rinnovi di Lulic e Parolo, ma anche di Luis Alberto.Senad Lulic, l’uomo della storia, ha il contratto in scadenza a giugno. Domani compirà 34 anni, è un titolare fisso, un ragazzo arrivato nel 2011 diventato anno dopo anno l’anima della squadra. La società si muove ora per offrirgli il rinnovo, non più a maggio come si era pensato. Stesso discorso per Marco Parolo, anche lui in scadenza. L’ex Parma spegnerà 35 candeline il prossimo 25 gennaio. Quest’anno è considerato una riserva di lusso, ma ha qualità, corsa e fiato sempre da offrire. “Voglio rimanere qui, ma per ora non c’è stato nessun incontro”. La Lazio intanto si è mossa sul mercato, ha preso Escalante per la prossima stagione, può essere considerato il sostituto naturale di Parolo. Tare però, offrirà il rinnovo al centrocampista. Da capire i termini temporali (uno o due anni, con o senza opzioni) ed economici. Ma le offerte sono ponte ad essere recapitate.Il mago della Lazio è l’unico dei fantastici 4 a non essere stato ancora blindato. Gli ultimi contatti risalgono a settembre, il giocatore però ha preferito posticipare la trattativa sul rinnovo a fine stagione. È in scadenza di contratto nel 2022. Vuole la Champions League prima, poi la firma. Ma anche un notevole ritocco all’ingaggio. Oggi guadagna 1,8 milioni più bonus, vorrebbe arrivare a 3 milioni come Immobile e Milinkovic. Possibile un incontro prima della fine della stagione.