Lazio, si rivede Luis Alberto. Ma è di nuovo allarme Correa

Lo spagnolo corre anche con il pallone, può farcela per il derby. El Tucu, ieri in campo contro il Napoli, ha ancora dolore al polpaccio.Se ne scrive in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Obiettivo derby, la Lazio punta la Roma per dimenticare la delusione in Coppa Italia. Simone Inzaghi richiama la squadra nel pomeriggio. Occhi puntati su Luis Alberto. Lo spagnolo, non convocato per la trasferta del San Paolo, si è visto in campo lavorare in maniera differenziata. Corsa blanda con e senza pallone, poi è filato dritto negli spogliatoi. L’affaticamento alla coscia sinistra non è ancora sparito, ma sta facendo di tutto per cercare di recuperare in tempo per domenica. Filtra ottimismo.L’altro osservato speciale è Joaquin Correa. Assente contro Napoli (campionato), Cremonese e Sampdoria, l’argentino è tornato in campo ieri nella ripresa. Ha sfiorato il gol, ha corso e combattuto alla ricerca della rete del pareggio insieme ai suoi compagni. Oggi ha fatto il riscaldamento con la squadra, poi con sguardo imbronciato si è ritirato negli spogliatoi. Le sue condizioni vengono monitorate di giorno in giorno, il forte affaticamento al polpaccio non è ancora passato. Ai box rimangono Cataldi e Lukaku. Presto in gruppo anche Marusic. Domani le prime prove tattiche anti-Roma.