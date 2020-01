Lazio, riecco Bakambu per l’attacco

Indiscrezioni dalla Cina per l’ex Villareal. Tare lo aveva già trattato nel 2015.Se ne parla in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it La Lazio ha preso altro tempo e riflette su Lamin Jallow, 24 anni, attaccante gambiano della Salernitana, 6 gol in 13 presenze nell’ultimo campionato di Serie B. Inzaghi chiede un attaccante di scorta a Immobile, Caicedo e Correa, fermo per infortunio e oggi atteso dagli accertamenti clinici che dovranno determinare con precisione i tempi di recupero. Lotito potrebbe accontentarlo attraverso un’operazione “interna” su cui ci sarebbe il parere favorevole di Tare e che Ventura nell’ultimo mese, con il mercato aperto, non ha più impiegato. Non sono escluse sorprese di livello, ecco la svolta delle ultime ore. Le riflessioni sono aperte a Formello. Simone chiede un attaccante pronto e ieri in serata ha preso a circolare l’indiscrezione collegata a Cedric Bakambu, ex Villarreal, congolese con passaporto francese, classe ‘91. Il ds Tare lo aveva trattato nell’estate 2015, quando era in uscita dai turchi del Bursaspor. Nell’ottica del miglioramento e di un colpo Champions, ci potrebbe stare. Seconda punta velocissima e con il gol in canna. Sarebbe un rinforzo vero, a maggior ragione se Correa si dovesse fermare a lungo. E’ sotto contratto con i cinesi del Sinobo Guoan sino al 2021 e pare abbia intenzione di rientrare in Europa.