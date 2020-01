Lazio, niente Giroud. Il Chelsea: “Non lo vendiamo”

L’ultimo tentativo da parte dei biancocelesti, con il ds Tare a Londra, non è servito. Il tecnico Lampard: “Si è sempre allenato bene, rimane”Se ne parla in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Niente da fare: Olivier Giroud rimane al Chelsea. Nelle ultime ore non filtrava ottimismo sulla trattativa per portare il francese alla Lazio. La conferma definitiva arriva direttamente dal tecnico del Blues, Lampard: “In questo periodo si è sempre allenato bene comportandosi da professionista e da uomo incredibile. E posso dire che non parte”. L’intoppo è emerso quando il Chelsea ha chiuso ad ogni possibilità di acquisto di un altro attaccante. Si era parlato dell’ipotesi Mertens, smentita sempre in conferenza stampa dal tecnico inglese: “No, Mertens non arriverà”. Fine della telenovela, Igli Tare stamattina si era fiondato a Londra per cercare di chiudere. Niente da fare, l’ultimo tentativo è stato fatto ed è andato a vuoto.La Lazio insiste, ma il Chelsea pare stia facendo muro. I Blues non lascerebbero partire Giroud, anche perché tutti i profili individuati per sostituirlo non avrebbero l’ok del tecnico Lampard. Da Londra non cedono, il ds Igli Tare ci proverà sino all’ultimo.L’operazione di calciomercato era stata annunciata come complessa, così è. Ma la Lazio non molla Olivier Giroud. Sono ore frenetiche per il ds Igli Tare, che in mattinata è volato a Londra per cercare di sbloccare la trattativa e regalare una grande punta a Simone Inzaghi. Sul tavolo c’è la proposta biancoceleste: contratto praticamente a vita, da 3 anni e mezzo sino a giugno 2023 a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Giroud, a 33 anni, è interessato all’idea di trasferirsi a Roma. Ma manca ancora qualcosa.La moglie di Olivier, Jennifer, non è convinta di un trasferimento nella Capitale. Vorrebbe rimanere a Londra, magari vedere il marito giocare nel Tottenham, che nelle ultime ore si è rifatto sotto per lui. Tra le pretendendi non va dimenticata nemmeno l’Inter di Conte. E poi c’è sempre il Chelsea, che prima di lasciar partire il francese vuole assicurarsi un’altra punta di livello. Tare non molla, a Londra vuole strappare l’accordo. Ci sono poche ore a disposizione, alle 20 il gong finale di un calciomercato che si potrebbe chiudere con un grande colpo. Intanto l’attaccante francese non si sta allenando con i Blues: segno di una svolta imminente?