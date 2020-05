Lazio, nessun positivo tra i giocatori: avanti tutta negli allenamenti

Con tutte le misure di sicurezza del caso, ma con un po’ di tranquillità in più. La Lazio va avanti negli allenamenti individuali dopo i tamponi effettuati prima del via. Nessun caso di positività tra i giocatori e staff. Lo ha confermato a Radio Incontro Olympia il direttore della comunicazione biancoceleste, Stefano De Martino: “Abbiamo ultimato i test sierologici, non abbiamo avuto alcuna sorpresa”. Via libera definitivo e concentrati tutti sulla possibile ripresa della Serie A. La Lazio fin dal primo giorno ha rispettato le regole governative, i giocatori e staff si sono rinchiusi in casa e usciti solo per necessità come tutti i cittadini. Gli allenamenti andranno avanti come da programma indicato: fasce orarie mattina e pomeriggio, distanziamento sociale, lavoro atletico e qualche attimo con il pallone. Il tutto sotto la guida tecnica e atletica dello staff di Inzaghi, anch’esso distanziato. I carichi di lavoro aumenteranno con il passare dei giorni, questa situazione andrà avanti sino al 17 maggio. In settimana si attendono notizie sul futuro del campionato.fonte Corriere dello Sport