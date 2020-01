Lazio -Napoli:Domani ore 18,le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Lazio-napoli,in programma domani alle ore 18,pubblicate in questo articolo di Skysport.it Lazio, Inzaghi ritrova due pedine ma ne monitora altre due.Se in casa Lazio le buone notizie riguardano i rientri di Lucas Leiva e Luis Alberto (che hanno scontato il turno di stop per squalifica), dall’altra parte preoccupano le condizioni di Lulic e Correa con Inzaghi che potrebbe avere un buco a sinistra (out anche Jony e Lukaku). Chi però potrebbe non farcela è il ‘Tucu’ che sente ancora dolore al polpaccio e che va verso il forfait. In difesa ballottaggio Luiz Felipe/Patric mentre Caicedo dovrebbe affiancare di nuovo Immobile-LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile-Napoli, Meret non convocato. C’è Ospina,Koulibaly, Mertens, Maksimovic e Ghoulam. Ci sono i loro cognomi sulla lista degli indisponibili in vista della delicata sfida contro la Lazio. A livello di formazione Hysaj dovrebbe ancora occupare la corsia desta con Di Lorenzo al centro della difesa al fianco di Manolas. Tra centrocampo e attacco poco o nulla dovrebbe cambiare rispetto alla sconfitta casalinga contro l’Inter. Attenzione però al portiere. Ospina da ‘riflessione’ è diventato certezza. Meret non convocato. Niente ballottaggio in porta visto che ci sarà sicuramente il colombiano.NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne.