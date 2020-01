Lazio-Napoli, la piccola Noemi in campo con Immobile

Ciro Immobile un napoletano dal cuore vero!E quanto si legge in questo articolo de il Roma.it Domani, 11 gennaio, in occasione della gara Lazio-Napoli, allo Stadio Olimpico di Roma la squadra biancoceleste abbraccerà Noemi Staiano, la bimba rimasta ferita durante l’agguato del 3 maggio scorso in Piazza Nazionale a Napoli. Il club biancoceleste fa sapere che “Papà Fabio e mamma Tania saranno presenti al fianco della piccola, che farà il suo ingresso in campo mano nella mano con Ciro Immobile. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso affinché la Lazio, insignita della benemerenza di Ente morale dal 1921, possa divenire un punto di riferimento nella difesa di tutte le persone che subiscono violenza e/o sono vittime di episodi di razzismo. Un’iniziativa simile c’è già stata: il 7 dicembre scorso (Lazio-Juventus), il club aveva ospitato il piccolo Christy inaugurando il progetto “I bambini non si toccano”»