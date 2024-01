Lazio Napoli 0-0: “Pensiero personale” nemmeno a pensarci

Partenti in campo, nuovi arrivati in panchina. Tutti.

“Vecchi” e partenti dentro per 80 minuti, anche 85, nuovi 10.

Lazio Napoli è uno 0-0 brutto, tanto brutto. Praticamente nessuno tira in porta. Il Napoli nemmeno lo sogna.

La squadra di Mazzarri nemmeno ci pensa. Non possiede nemmeno lontanamente il “Pensiero personale“, non organizza un tiro in porta nemmeno a palla ferma. Non ha “tirato” praticamente con la Fiorentina, con l’Inter e stasera con la Lazio.

Il risultato è un dettaglio discutibile.

Non è questione di 4 o 3 in difesa.

Per gli amanti delle statistiche il Napoli ha un Xg di 0 ,13.

Imbarazzante.

Nulla giustifica la prestazione amorfa della squadra.

Le assenze? I nuovi arrivati? I vecchi partenti? Gli innesti?

Ma Nicola dell’Empoli, 4 punti in due gate, con un pareggio in casa della, Juventus, è un marziano?

Gli hanno comprato fenomeni?

No. Ha scelto di lavorare su qualcosa di diverso.

“Pensiero Personale”.

Senza discutere di tecnica. Tattica, moduli, cambi e gestione, sorge un quesito.

De Laurentiis davvero vuole produrre questo film?

Un produttore di tanta fama ed esperienza, vuol confezionare questo film?

Davvero il regista scelto garantisce un buon prodotto?

Il tempo scorre violentemente.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati