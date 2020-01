Lazio, Luis Alberto e Correa ok per il derby. Inzaghi con il dubbio in attacco

Dopo le preoccupazioni di ieri, lo spagnolo e l’argentino si sono allenati regolarmente con i compagni. In avanti il Tucu sfida Caicedo.Non al meglio della forma, ma comunque in campo. La Lazio ritrova Luis Alberto e Correa, Inzaghi li abbraccia nel pomeriggio, i dubbi di ieri subito scacciati via. Si erano allenati in maniera differenziata, oggi invece svolgono l’intera seduta. Segnali positivi in vista del derby contro la Roma di domenica.In tre non ci saranno per la partita contro la Roma: Lukaku (soliti problemi al ginocchio), Marusic (noie muscolari) e Cataldi (problemi al polpaccio). Strakosha non è al meglio per il solito fastidio al gomito e ha pure rimediato una botta al ginocchio nel match di Coppa Italia contro il Napoli. Il portiere non è comunque in dubbio. Inzaghi pensa al derby, lo fa con un enorme dubbio in avanti: Caicedo o Correa al fianco di Immobile? El Tucu ha risposto presente, al San Paolo ha giocato nella ripresa, dovrebbe spuntarla lui anche se non al meglio. In difesa ballottaggio aperto per il terzo difensore sulla linea insieme ad Acerbi e Radu: si giocano una maglia da titolare Luiz Felipe e Patric. Ci sono altri due giorni per pensarci, non si può sbagliare.