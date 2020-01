Lazio, Leiva chiede scusa: “Imparerò dall’errore di ieri”

Il centrocampista, dopo aver rimediato il rosso nel match di Coppa Italia contro il Napoli, lancia pure l’hashtag #noneramaifallo.Chiede scusa, Lucas Leiva. Lo fa nel giorno dopo del match di Coppa Italia che lo ha visto perdere le staffe per un fallo inesistente fischiato dall’arbitro Massa. Il brasiliano, su Instagram, fa mea culpa: “Mi dispiace per ieri, ma imparerò da questo episodio”. Il rosso per proteste, dettato da una parola di troppo nei confronti del direttore di gara, lo ha ferito. Lui però lancia l’hashtag: #noneramaifallo. Rimarca l’errore di Massa, grossolano. Lucas ha chiesto scusa alla squadra, ai tifosi per aver lasciato la Lazio in dieci. Adesso serve voltare pagina immediatamente per pensare al derby.