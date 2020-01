Lazio, la probabile formazione anti Napoli: Lulic c’è, davanti Caicedo-Immobile

Ecco la pèrobabile formazione anti-Napoli,scelta da Simone Inzaghi,pubblicata in questo articolo de il Corriere dello Sport.it .FORMELLO – Senad Lulic c’è, la Lazio avrà il suo capitano per la sfida contro il Napoli. Il problema alla caviglia è alle spalle, risponderà presente sulla fascia sinistra. Chi invece è ancora in dubbio è Joaquin Correa. L’argentino di sicuro non verrà rischiato dall’inizio, può farcela per andare almeno in panchina.Strakosha in porta, in difesa terzetto con Luiz Felipe (che ha vinto il ballottaggio con Patric), Acerbi e Radu. A destra Lazzari (Marusic ancora out), poi Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Lulic. Davanti Caicedo con Immobile. Felipe è alla seconda consecutiva da titolare, a Brescia si è guadagnato un rigore e servito un assist. Correa invece si è allenato a parte: corsa blanda, qualche allungo per cercare di smaltire al meglio il forte affaticamento al polpaccio. Inzaghi potrebbe portarlo in panchina. Confermato il ritorno anche di Jony, pure lui malconcio ad una caviglia per via di una botta in allenamento. Sarà il cambio a gara in corso per capitan Lulic.Lazio, la probabile formazione (3-5-2) – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.