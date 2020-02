Lazio, Immobile da record: superato Higuain, eguagliato Angelillo

Con la doppietta alla Spal il bomber biancoceleste divora due record: 123 gol nelle ultime 10 stagione e 25 reti in 21 partite. Numeri mostruosi in Serie A per l’attaccante di Inzaghi.Se ne parla in questo artricolo pubblicato da Il Corriere dello Sport.it Ciro Immobile non si ferma più e continua a macinare record con la maglia della Lazio. Con la doppietta realizzata alla Spal, nella prima frazione di gioco, il bomber biancoceleste confeziona due primati del campionato di Serie A. Arrivando a quota 25 gol realizzati in 21 partite disputate, Immobile eguaglia il record di Antonio Valentin Angelillo che nel 1959 riuscì nella stessa impresa con la maglia dell’Inter. Ma non finisce qui perchè trovando il 123esimo sigillo nelle ultime 10 stagioni del massimo campionato italiano, l’attaccante della Nazionale supera Higuain e conquista un altro grande traguardo in questa annata mostruosa. Ora l’attaccante della Juve dovrà guardarsi bene perchè nel mirino c’è anche il primato di 36 reti realizzate in una sola stagione che il “Pipita” aveva realizzato con la maglia del Napoli.