Lazio, Giroud a un passo. C’è l’accordo con l’attaccante

Ingaggio di 2 milioni di euro fino a Giugno, e poi 3 a stagione fino al 2022. Con il Chelsea si può chiudere a 6,5 milioni. Occhi puntati su Wanyama.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Lazio sempre più vicina a Olivier Giroud. Il 33enne francese del Chelsea in scadenza di contratto a giugno è in arrivo per completare l’attacco di Inzaghi. Tramite l’agente Mino Raiola, praticamente raggiunto l’accordo con Giroud: due milioni di euro fino a giugno e poi tre milioni a stagione fino al 2022. Ben avviata la trattativa con il Chelsea: il via libera dagli inglesi potrebbe arrivare per 6,5 milioni. Sull’attaccante francese, già nel mirino dell’Inter, si è affacciato con decisione anche il Tottenham, ma il Chelsea preferirebbe per Giroud una destinazione non in Premier Nelle prossime ore è attesa la svolta definitiva. Un’operazione che potenzierebbe la Lazio per tentare l’assalto alla vetta della classifica. L’arrivo di Giroud darebbe un’opzione in più in avanti: non solo come alternativa alla coppia titolare Correa-Immobile.La cessione di Valor Berisha al Fortuna Dusseldorf (questa mattina la presentazione del centrocampista kosovaro) ha aperto la possibilità per nuovo innesto nel reparto mediano. E dal Tottenham arriva un’altra pista per la Lazio. Riguarda il 28enne centrocampista kenyano Victor Wanyama, che può agire anche da centrale difensivo.